Trotz Sperrung der B7 So fahren die Busse zum Henkel-Preis der Diana

Mit dem Auto Aufgrund der Sperrung der Ludenberger Straße bis Anfang September, kommt es auch im Bereich der Rennbahn zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Um dies zu umgehen, empfehlt die Rheinbahn den Besuchern der Rennbahn die Park&Ride-Parkplätze am Staufenplatz und an der Haltestelle „Gerresheim, Krankenhaus“ zu nutzen. Vom Staufenplatz aus fahren die Ersatzbusse der Linien U73, 709 und 894 zur Rennbahn, ab der Haltestelle „Gerresheim, Krankenhaus“ die Ersatzbusse der Linie 709. An der Rennbahn selbst sind keine Besucher-Parkplätze vorhanden. Sämtliche vorhandenen Parkflächen werden ausschließlich für die Gewerke und sonstige Ausweisinhaber genutzt.