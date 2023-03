Pläne für den City-Markt So entschied die Politik über den Umbau des Carlsplatzes

Als problematisch sah Andreas Hartnigk (CDU) den Plan an, die Zufahrten zum Carlsplatz mit Hubpollern zu sperren, da das aus seiner Sicht kaum mit einem Taxistand, viel Lieferverkehr und einer Tiefgarage am Carlsplatz 18 vereinbar sei. Kral verwies darauf, dass die Zufahrtsbeschränkung erst in einem weiteren Schritt umgesetzt werden soll und dieser Teil einer Grundsatzplanung für die gesamte Altstadt werde, die etwa auch Folgen für die Mühlenstraße haben soll.