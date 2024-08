Ehrenamt So engagieren sich Menschen fürs Edelweißpiraten Festival

Amira ist es wichtig, dass sie in die Fußstapfen derer treten kann, die das Festival schon vor ihr auf die Beine gestellt haben und darüber ein Netzwerk zu schaffen. „Es ist für mich auch eine Möglichkeit, Erfahrungen zum Beispiel im Bereich Booking zu sammeln. Ich finde das Festival hat ein gutes Konzept, um den Einstieg in die politische Veranstaltungsarbeit zu erleichtern.“ Milo sieht einen großen Vorteil darin, „dass die Hemmschwelle mitzuwirken relativ niedrig ist. Man kann sich abhängig davon engagieren, was man an Zeit und Energie mitbringt.“