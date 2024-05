Einschätzung des Behindertenrates Wie barrierefrei ist Düsseldorf?

In der Regel sehe die Planung für Neubauten oder Sanierungen schon Barrierefreiheit vor. Häufig werde der Fokus aber auf mobilitätsbezogene Barrieren gelegt. Gehörlose, sehbehinderte Menschen oder Menschen mit kognitiver Behinderung kommen da seltener vor. „Unsere Aufgabe ist es, auch da weiter zu sensibilisieren“, sagt Zielonka. Das gehe von der Frage nach Beschriftungen in Braille-Schrift über das Beschildern in Piktogrammen bis hin zur Entscheidung, ob eine Automatiktür in einer Kita besser per Taster oder über einen Bewegungsmelder gesteuert wird.