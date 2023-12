Fotos So arbeitet Jacques Tilly zu Hause in Düsseldorf-Oberkassel

In seinem Arbeitszimmer stapeln sich die Bücher in mehreren Etagen bis unter die Decke. Hier sucht er nach dem Buch „Der Räuber Hotzenplotz“, um eine Zeichnung des Zauberers Petrosilius Zwackelmann zu zeigen. Denn dessen Arbeitszimmer erinnert ihn an sein eigenes. „Mir fehlt nur noch das Krokodil an der Decke.“