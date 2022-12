Renommierter Menschenrechtsanwalt in Düsseldorf Snowdens-Anwalt zu Gast an HSD und im Zakk

Der renommierte Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kaleck, unter anderem Anwalt von „US-Whistleblower“ Edward Snowden ist, spricht am Mittwoch auf zwei öffentlichen Veranstaltungen über seine Arbeit. Im Vorfeld des alljährlichen Tags der Menschenrechte der Vereinten Nationen hält er an der Hochschule Düsseldorf einen Vortrag über seine langjährige internationale Arbeit. Der Mitbegründer und Generalsekretär der juristischen Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights e.V. war an zahlreichen internationalen Strafverfahren beteiligt, unter anderem gegen den früheren US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Thema des Vortrags im Hörsaal 03.E.001 ist „Die konkrete Utopie der Menschenrechte“ (zugleich Titel seines Buchs). Die Hochschule rät Besuchern zu einem frühzeitigen Kommen, wenn der Hörsaal voll ist, wird aber auch eine Videoübertragung in einen zweiten Hörsaal erfolgen. Im Zakk (Fichtenstraße 40) wird er zudem ab 19 Uhr über sein Buch diskutieren.