Autos halten Einfahrt frei : Das Linksrheinische hat seine zwei Smarts zurück

Neuerdings stehen zwei Smarts in Niederkassel in einer ähnlichen Position vor einem Haus. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Jahrelang standen zwei Smarts am Kaiser-Friedrich-Ring in Oberkassel, um eine Einfahrt freizuhalten. Nun wiederholt sich die Geschichte einige Hundert Meter weiter.

Im Linksrheinischen wiederholt sich eine Geschichte „made in Düsseldorf“. Jahrelang waren zwei Smarts neben einer Einfahrt vor einem Haus in Oberkassel geparkt gewesen, um den Besitzern eine einfache Ausfahrt aus der Garage zu ermöglichen. Nach rund sieben Jahren waren die Wagen im vergangenen April weg, die Stadt hatte testweise ein absolutes Halteverbot an der Ecke Hohestaufenstraße/Ecke Kaiser-Friedrich-Ring eingerichtet, das auch die beiden Smarts betraf. Touristenführer hatten so eine Weile eine Anekdote weniger zu erzählen, doch jetzt gibt es eine Fortsetzung der Geschichte: Neuerdings stehen zwei Smarts weiter nördlich in Niederkassel und blocken dort eine Hauseinfahrt frei.

Die beiden grauen Kleinwagen – zugelassen sind sie nicht in Düsseldorf – stehen ordnungsgemäß in Fahrtrichtung. Ein Smart ist sogar die Edel-Ausführung eines Fahrzeugtuners aus Bottrop. Angeblich soll es sich um denselben Autobesitzer wie damals in Oberkassel handeln, der nun etwas weiter am Rhein ein neues Zuhause gefunden haben soll und an seiner alten Idee festhält: Zwei Smarts, links und rechts einer Garageneinfahrt dauergeparkt, damit man dort mit dem „echten“ Auto besser hineinkommt.

Wenn die Kleinwagen früher einmal nicht mehr an der Einfahrt standen, waren sie wenig später mit neuer Tüv-Plakette oder neuen Nummernschildern wieder zurück am Kaiser-Friedrich-Ring gewesen. Die Stadt sagte schon damals: Das ist legal. Wenn man die Smarts im Notfall bewegen kann und sie ordentlich zugelassen sind, können sie an der Einfahrt auch Moos ansetzen – was auch wirklich passierte.

Früher standen zwei Smarts am Kaiser-Friedrich-Ring in Oberkassel und blockten eine Einfahrt frei. Foto: Bretz, Andreas (abr)

An alter Stelle in Oberkassel wurde im Frühjahr testweise ein Parkverbot eingeführt, weil es an der Kreuzung alleine im Jahr 2021 vier Unfälle gegeben hatte. So wurde laut Stadt die „Einmündungssituation seitens der Verkehrsplanung“ überprüft und Anregungen von Anwohnern aufgegriffen. Das Ergebnis wurde schließlich von der Verwaltung im März umgesetzt. Ende Juni war allerdings laut einem Stadtsprecher davon auszugehen, dass das Parkverbot keine nennenswerten Vorteile ergeben hat.

(gaa/cwo)