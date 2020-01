Unfall in Düsseldorf : Smart bleibt auf der A46 auf der Seite liegen

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf In der Nacht zu Sonntag hat es auf der Autobahn 46 einen schweren Verkehrsunfall mit einem Smart gegeben. Die Fahrerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auf der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal, unmittelbar an der Abfahrt Düsseldorf-Holthausen, verlor die Frau die Kontrolle über den Smart. Das Fahrzeug beschädigte mehrere Baustellenabsperrungen und blieb anschließend auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde nach der Erstversorgung des Rettungsdienstes unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Düsseldorf richteten das Fahrzeug auf und räumten die Autobahn frei.