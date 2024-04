Gastronomie in Düsseldorf Sizilianischer Wein und Käseplatten in der Altstadt

Das habe sich auch schon bei Events gezeigt, beispielsweise an einem Silvesterabend hätten alle gemischten Gruppen am Ende gemeinsam gefeiert. Auch an der Liefergasse 9 soll es künftig Feiern geben, einmal im Monat sei beispielsweise Livemusik geplant. Bei gutem Wetter geht es bald auch auf der großen Terrasse mit zusätzlichen 50 Plätzen richtig los, die Genehmigung sei bereits erteilt worden.