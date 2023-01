Düsseldorfer Sinti besuchen Sonderausstellung Emotionale Begegnung mit der Geschichte

Bandela Winterstein liebte die Musik. „Sie konnte nicht still sitzen, hat gerne getanzt und gesungen“, sagt Jimana, ihre erwachsene Enkelin. Geboren wurde Bandela im Jahr 1927. Als Sinti erlebte sie die Gräueltaten der Nazis zunächst im Düsseldorfer „Zigeunerlager“ am Höherweg, dann im polnischen Ghetto Siedlce. Bandela überlebte mit Ravensbrück und Bergen-Belsen zwei Konzentrationslager. Sie war gerade einmal 18 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg endete und sie mit ihrer todkranken Mutter und der Schwester zurück in die Heimat kehrte – nach Düsseldorf. Die Geschichte Bandelas ist Teil der Ausstellung „Molari im Heinefeld – Bilder und Erzählungen von Otto Pankok“, die noch bis zum 14. Mai in der Mahn- und Gedenkstätte an der Mühlenstraße zu sehen ist. Am Montag kam es dort zu emotionalen Begegnungen.