Aktion zu St. Martin in Düsseldorf : Martinssingen auf Balkonen und vor Haustüren in Heerdt

Düsseldorf Weil der Martinszug ausfallen muss, rufen die Heerdter nun zu einer Aktion auf, die den Stadtteil zum Leuchten und Singen bringen soll.

(nika) Schon lange bevor die Landesregierung am Freitag alle Martinszüge verboten hat, dachte der Förderverein Grundschule Heerdt nicht mehr daran, St. Martin so zu feiern, wie es die Menschen im Stadtteil kennen. Bis zu 1700 Kinder, Eltern, Geschwister, Omas und Opas zogen in Heerdt in den vergangenen Jahren hinter St. Martin auf dem Pferd durch die Straßen. Der Höhepunkt war wie bei so vielen Zügen auch in Heerdt die große Mantelteilung auf dem Simon-Gatzweiler-Platz, „das Feuer zählte wahrscheinlich zu den größten in der Stadt, das zu Ehren des barmherzigen Soldaten entfacht wurde“, sagt Andreas Bahners nicht ohne Stolz.