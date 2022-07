Kurioses Schild : Sind Handys in den Rheinbahn-Bussen verboten?

Düsseldorf Ein Schild in einem Düsseldorfer Linienbus zeigt ein durchgestrichenes Handy. Wie die Rheinbahn das erklärt – und welche Regeln bei der Nutzung des Mobiltelefons in Bus und Bahn gelten.

Die Zeit in Bus und Bahn vertreiben sich viele Fahrgäste mit dem Blick aufs Handy . Aber ist das überhaupt erlaubt? Ein Schild in einem Linienbus der Rheinbahn wirft diese Frage auf. Das Piktogramm, das gleich neben dem bekannten Zeichenmit der durchgestrichenen Pommestüte hängt, zeigt ein durchgestrichenes Handy.

Was hat das zu bedeuten? „Handynutzung ist in unseren Fahrzeugen natürlich erlaubt“, sagt Rheinbahn-Sprecherin Heike Schuster. „Ausdrücklich sogar, denn wir haben ja auch Busse mit W-Lan-Ausstattung.“ Zudem seien viele Kundinnen und Kunden mit einem Fahrschein über die Rheinbahn-App oder den neuen digitalen Tarif Eezy unterwegs und müssten ihr Handy daher bei Kontrollen vorzeigen.

Auch Telefonieren ist in Bussen und Bahnen zulässig – so lange andere Passagiere nicht gestört werden. „Natürlich sollte es mit Rücksicht auf die anderen Fahrgäste in angemessener Lautstärke geschehen“, so Schuster.