Aus den Niederlanden nach Deutschland Simon Usifo wird neuer Chef von BBDO

Mit Usifo habe BBDO einen neuen Geschäftsführer, der auch „die gesellschaftlichen Themen und Debatten unserer Zeit“ präge, so Christian Rätsch. Neben seiner Arbeit in der Kreativ- und Werbebranche ist Usifo außerdem bekannt dafür, seine Stimme für Diversität und Gleichheit zu erheben. So ist er Autor und Co-Herausgeber des Spiegel-Bestsellers „People of Deutschland“, in dem persönliche Geschichten zum Thema Rassismus erzählt werden.