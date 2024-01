Jahreswechsel in Düsseldorf Zehntausende feiern Silvester in der Altstadt

In der Altstadt gab in der Nacht „keine herausragenden Straftaten“, wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion am Neujahrsmorgen sagte. Es zeichne sich nach bisherigen Erkenntnissen eine ähnliche Lage wie im vergangenen Jahr ab. Die Innenstadt war am Rheinufer gegen Mitternacht zunächst sehr gut gefüllt. Nach etwa 20 Minuten habe es sich aber schnell geleert, sagte ein Sprecher der Polizei noch in der Nacht. Eine Bilanz der Polizei steht noch aus.