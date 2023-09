Verkehr in Düsseldorf Stadt muss Umgestaltung der Silcherstraße zunächst aufschieben

Benrath (june) Auf der Silcherstraße in Benrath parken immer wieder Pkw verbotenerweise auf den Grünstreifen. Dies führt dazu, dass der Boden sichtbar verdichtet werde, was auch den Bäumen an der Straße schade. Deshalb hatte die Fraktion der Grünen in der Bezirksverwaltung bereits im März 2023 den Antrag eingebracht, das widerrechtliche Parken zu unterbinden. Als Vorschlag kam etwa der Einsatz von Findlingen oder anderen baulichen oder verkehrsüberwachenden Elementen. Zudem fordert die Bezirksvertretung 9 mit der Annahme des Antrages eine ansprechendere und insektenfreundlichere gärtnerische Gestaltung der Flächen. „Dies dient auch der Aufwertung des öffentlichen Raumes“, heißt es darin.