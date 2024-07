Bauprojekte in Düsseldorf Insolvente Immobiliengruppe Signa gibt NRW-Zentrale nahe der Kö auf

Vor knapp 20 Jahren eröffnete die Signa-Immobiliengruppe ihr erstes deutsches Büro in Düsseldorf, jetzt ist der Standort offenbar schon bald Geschichte. Wie Recherchen unserer Redaktion im Umfeld der NRW-Zentrale zeigen, gibt Signa die Flächen in dem Bürohaus „Benrather Karree“ auf. „Die Flächen befinden sich in der Vermarktung“, schreibt ein Sprecher des Eigentümers Deka. Der Düsseldorfer Signa-Chef Marco Keller wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.