Corona-Pandemie in Düsseldorf : Sieben-Tages-Inzidenz sinkt wieder leicht

Düsseldorf Die Landeshauptstadt verzeichnete am Dienstag neun neue Infektionen im Stadtgebiet. Die Zahl der Impfungen steigt unterdessen weiter an.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in Düsseldorf ist am Dienstag nach dem jüngsten Anstieg wieder leicht unter 30 gesunken – auf nun 29,3. Die Stadt verzeichnete neun neue Infektionen mit dem Coronavirus. Von den aktuell Infizierten werden 17 in Krankenhäusern behandelt, davon fünf auf Intensivstationen. Die Zahl der Menschen, die in Düsseldorf mit dem Virus infiziert waren und starben, stieg auf 436 (+1).