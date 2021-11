Impfmobil wieder unterwegs : Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf sinkt leicht

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Düsseldorf sind wieder leicht rückläufig. Am Tag nach dem langen Wochenende lag die Sieben-Tage-Inzidenz aber immer noch über 130.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist leicht gesunken – am Dienstag lag sie bei 131,5 (Vortag: 136,7). Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Corona-Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Derzeit sind den Zahlen des Landeszentrums Gesundheit NRW zufolge rund 1200 Personen in Düsseldorf infiziert.

Zusätzlich ist das Impfmobil der Stadt auch in dieser Woche wieder unterwegs – am Dienstag, 2. November, auf dem Gerricusplatz in Gerresheim, am 3. November am DRK-Familienzentrum Plus in Hassels, Potsdamer Straße 41, am 4. November auf dem Ikea-Parkplatz in Reisholz und am 5. November an der Garather Tafel, Julius-Raschdorff-Straße. Auch hier ist das Impfen ohne Termine möglich.