Corona-Zahlen : Inzidenz in Düsseldorf nähert sich der 60

Die Mitarbeiterin eines Testzentrums nimmt einen Nasenabstrich vor (Symbolbild). Foto: dpa/Kira Hofmann

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf nähert sich wieder der 60. Mehr als 2500 Menschen wurden am Samstag in der Landeshauptstadt geimpft.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Düsseldorf steigt wieder an. Nach aktuellen Zahlen des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) sind aktuell rund 630 Personen in Düsseldorf infiziert (Die Zahlen des LZG sind immer auf runde Zehnerstellen gerundet). Damit wurde seit dem 3. März 2020 bei insgesamt 17.812 (+73) Düsseldorferinnen und Düsseldorfern eine Infektion mit dem Coronavirus diagnostiziert.

Von den Infizierten werden 80 in Krankenhäusern behandelt, davon 20 auf Intensivstationen. Rund 16.900 Menschen in der Landeshauptstadt sind inzwischen genesen. 298 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher gestorben. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit derzeit bei 58,7 (Vortag: 54,7) – und nähert sich damit der 60. Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. NRW-weit liegt dieser Wert derzeit bei über 70.

Abstrichzahlen Am Samstag, 13. März, wurden insgesamt 28 Abstriche in der städtischen Diagnosepraxis vorgenommen. Im städtischen Drive-In-Testzentrum wurden 132 Abstriche genommen. Dazu kommen 67 weitere Abstriche, die durch den mobilen Service vorgenommen wurden. Insgesamt wurden in den zwei städtischen Einrichtungen sowie durch den mobilen Service bisher 108629 Abstriche vorgenommen.

Impfzahlen 2517 Personen wurden am Samstag in der Landeshauptstadt geimpft. Davon bekamen 2024 Menschen ihre erste und 493 Menschen bereits die zweite Corona-Impfung. Seit dem Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember 2020 wurden 49.582 Düsseldorfer und Düsseldorferinnen geimpft, davon haben bereits 22.232 die erste und zweite Impfung erhalten.

Daten Die Stadt veröffentlicht automatisiert die Zahlen vom Dashboard des Robert-Koch-Instituts sowie des LGZ und weiterhin eigene eingepflegte Daten auf dem Corona-Portal.

(kess)