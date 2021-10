Corona-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf steigt stark an

In einem Labor werden zum Nachweis einer Corona-Infektion Abstriche auf das Virus getestet (Symbolbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Lange bewegten sich die Corona-Zahlen in Düsseldorf auf einem niedrigen Niveau, jetzt steigen sie wieder stark an. Am Freitag lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei über 90.

Rund 800 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Wie aus den Daten der Stadt hervorgeht, steigt die Zahl der Fälle wieder stark an – auch in NRW und bundesweit ist dieser Trend zu beobachten. Insgesamt wurde inzwischen bei 33.172 (+105 im Vergleich zum Vortag) Menschen in Düsseldorf Corona-Infektion diagnostiziert.

Von den Infizierten werden 51 in Krankenhäusern behandelt, davon zwölf auf Intensivstationen. Mehr als 31.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind inzwischen genesen. 485 (+1) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind bisher in Düsseldorf gestorben.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist innerhalb weniger Tage stark angestiegen. Lag sie vor drei Tagen noch bei etwas über 60, ist der Wert inzwischen auf 91,1 (Vortag 83) gestiegen. Der Wert gibt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen an.

Erst am Donnerstag war ein Ausbruch in drei Düsseldorfer Seniorenheimen bekannt geworden. 29 Bewohnerinnen und Bewohner wurden positiv getestet, eine Frau starb. Dazu kommen Fälle beim Personal. In allen Einrichtungen seien die Bewohner und deren Kontaktpersonen isoliert, hieß es von der Stadt.

Ältere Menschen sind durch eine Corona-Infektion besonders gefährdet. Die Stadt ruft deshalb die über 70-Jährigen zu einer Auffrischungsimpfung auf und will dazu Anfang kommender Woche ein Schreiben verschicken. Die Drittimpfung ist kostenlos und kann beim Hausarzt oder bei den Impfstellen der Stadt sowie im Impfmobil durchgeführt werden.

(kess)