Corona in NRW : Düsseldorf weiter mit hoher Wocheninzidenz

Düsseldorf Die Landeshauptstadt verzeichnet inzwischen den höchsten Wert in NRW. Weitere Lockerungen der Corona-Einschränkungen sind damit zunächst vom Tisch.

Düsseldorf bleibt bei den Infektionszahlen weiter deutlich über der Marke, die eine weitgehende Lockerung der verbliebenen Corona-Einschränkungen ermöglichen würde. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt lag am Montagmorgen bei 22,4 (Vortag: 21,1), das ist der höchste Wert in ganz NRW.

Im Land betrug die Inzidenz im Schnitt 7,1 nach 7,0 am Vortag. Der Wert bezeichnet die in sieben Tagen gemeldeten Infektionen pro 100.000 Einwohner. Seit Freitag gilt in NRW eine neue Schutzverordnung, die eine neue „Inzidenzstufe Null“ mit weitgehenden Lockerungen vorsieht. Sie greift, sobald Kommunen an fünf Tagen hintereinander eine Inzidenz von maximal zehn haben.