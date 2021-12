Corona-Zahlen : Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf sinkt weiter

In der ehemaligen Zentralbibliothek hat die Stadt Düsseldorf ein Impfzentrum 2.0 eröffnet. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ist weiter gesunken – allerdings liegen inzwischen 53 bestätigte Omikron-Fälle vor. Am Samstag wurden mehr als 1500 Menschen in der Landeshauptstadt geimpft.

In Düsseldorf sind derzeit rund 2800 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus aktuellen Zahlen der Stadt und des Landeszentrums Gesundheit NRW (LZG) hervor. Demnach haben sich im Vergleich zum Vortag 244 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer neu angesteckt. Von den Infizierten werden 169 in Krankenhäusern behandelt, davon 48 auf Intensivstationen. 42.100 Menschen sind genesen, 560 (+0) Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben.

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken und liegt am Sonntag bei 240,3 (Vortag: 244,6). Allerdings werden am Wochenende auch erfahrungsgemäß weniger Testungen durchgeführt. Damit liegt Düsseldorf deutlich unter dem NRW-Schnitt von 302,3. Bundesweit liegt die Zahl der bekannt gewordenen Infektionen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner laut dem Robert-Koch-Institut bei 315,4.

Wie die Stadt zudem mitteilt, wurden am Samstag in Düsseldorf 1764 Personen geimpft. Darunter sind 387 Personen, die ihre erste und 330 Personen, die ihre zweite Impfung erhalten haben. Dazu wurden 1047 Auffrischungsimpfungen verabreicht. Seit dem Beginn der Impfkampagne vor fast einem Jahr sind damit in Düsseldorf 518.588 Menschen geimpft worden, davon haben 487.936 ihre erste und zweite Impfung erhalten. Insgesamt wurden so bis zum heutigen Tag 1.177.636 Impfungen vorgenommen, darunter 171.112 Auffrischungsimpfungen.

Die neue Omikron-Variante breitet sich indes in der Landeshauptstadt aus. Bereits am Freitag hatte die Stadt 53 Fälle der Variante B.1.1.529 gemeldet, 18 davon wurden über eine Gesamtgenomsequenzierung bestätigt Für die verbleibenden 35 Fälle liegt demnach bislang nur eine positive Typisierungs-PCR vor, eine Sequenzierung wurde eingeleitet. Nur acht der Fälle sind Reiserückkehrende.

Insgesamt 18 Omikron-Fälle wurden an Düsseldorfer Schulen und an einer Kita sowie drei Fälle in einer Asylunterkunft festgestellt. Sobald ein Omikron-Verdacht besteht, wird eine engmaschige Kontaktpersonennachverfolgung durchgeführt. Alle Infizierten und deren Kontaktpersonen – auch geimpfte – befinden sich laut Stadt in Quarantäne und werden regelmäßig getestet.

