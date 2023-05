Picknick, Spaziergang im Wald, Trödelmarkt & Co. Sieben romantische Orte für Dates in Düsseldorf

Unterbacher See Ob entspannt am See sitzen oder aktiv etwas unternehmen: Am Unterbacher See sind mehrere Aktivitäten möglich. Eine Abkühlung in den Strandbädern, Tretbootfahren auf dem See oder Minigolf spielen sind unterschiedliche Möglichkeiten, den Tag bei schönem Wetter dort zu verbringen. Der Ausflug könnte mit einem romantischen Picknick am See enden.