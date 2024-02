Platz für 2000 Menschen Hier plant Düsseldorf sieben neue Flüchtlingsheime

Exklusiv | Düsseldorf · Die Stadt will weitere Immobilien anmieten, um Menschen aus der Ukraine unterzubringen – aber nicht mehr am Kennedydamm. Die Pläne für die Flüchtlingsunterkunft an der Hans-Böckler-Straße sind vom Tisch.

06.02.2024 , 18:00 Uhr

Für Flüchtlinge aus der Ukraine hat die Stadt an der Merowingerstraße 103 eine Unterkunft mit Apartments eingerichtet. Foto: Bretz, Andreas (abr)