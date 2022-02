Erster Tag der neuen Verordnung : Shoppen ohne Impfnachweis kommt bei Düsseldorfern gut an

Lag es am schönen Wetter nach dem Sturm oder an der neuen Verordnung? An der Schadowstraße war auf jeden Fall mehr los als sonst. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf An Einkaufsstraßen wie der Flinger Straße oder der Schadowstraße bummelten mehr Menschen als sonst. Auch der Einzelhandel begrüßt die neue Coronaschutzverordnung. Sie sorge für mehr Entspannung.

Die Hinweisschilder, dass der Zutritt zu den Geschäften nur nach der Vorlage eines 2G-Nachweises gestattet ist, sind verschwunden. Genauso wie das Security-Personal, das in den vergangenen Monaten die Einhaltung der Zutrittsregelungen für Handelsgeschäfte kontrollierte, und die Besucherschlangen, die sich für die Prüfung ihres Impfstatus vor den Geschäften einreihten. Denn laut aktueller Coronaschutzverordnung des Landes NRW muss man seit Samstag in Ladenlokalen nur noch medizinische Masken tragen, der Impfstatus spielt keine Rolle mehr. Ein Schritt zurück in die Normalität vor Corona.

Am Samstag war in der Innenstadt einiges los. „Das entspannt so einen Einkaufsbummel etwas, wenn man nicht mehr warten muss, nicht mehr überprüft wird. Aber weil alle Masken tragen, wird einem doch immer wieder ins Bewusstsein gehämmert, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist“, sagte Marco Messier. In seiner Familie seien alle geboostert. „Deshalb haben wir uns nicht unter den 2G-Regelungen vom Einkaufsbummel abhalten lassen.“

Das sahen einige Shopping-Begeisterte anders. Auf der Schadow- und Flingerstraße und in der Altstadt war es während der Geschäftsöffnungszeiten voller als an den Samstagen zuvor. Ob das mit der veränderten Verordnung oder dem strahlenden Sonnenschein nach den beiden heftigen Stürmen zusammenhing, war offen.