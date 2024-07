Loretto Sommer trifft auf Fashion Days Shoppen und Tanzen bis Mitternacht

Die Gewerbetreibenden haben sich wieder einiges für die Bummler einfallen lassen. Vom Begrüßungs-Prosecco bis zum Würstchen vom Grill bleibt da kaum ein Wunsch unerfüllt. In der Boutique StewarDress legen DJ Mr. Cölsmann und Djane Miss Luna auf, und an verschiedenen Ständen auf der Straße dröhnt es ebenfalls aus den Boxen. Verena Munz nutzt die Gelegenheit schon mal „ganz in Ruhe nach ersten Weihnachtsgeschenken Ausschau zu halten“. Das habe sie sich während der Pandemie angewöhnt, erzählt die Oberkasselerin. „Auf der Lorettostraße gibt es so schöne kleine Läden, die mich einfach inspirieren“, sagt sie. „Das klingt schon schräg, im Juli an Weihnachten zu denken“, gibt sie zu, „doch wenn alle anderen dann im Advent losrennen, um noch auf den letzten Drücker Geschenke zu besorgen, lehne ich mich entspannt zurück“. In ihrem Weidenkorb liegen bereits ein Raumduft mit Zitrusnote, ein paar Untersetzer mit Peace-Symbol und eine bunte Vase. Für wen die Geschenke sind? „Das wird nicht verraten, aber ich weiß, dass ich damit eine Freude machen werde“, sagt sie.