Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Anbieter Miles ist gestartet : Wie sich das Carsharing in Düsseldorf entwickelt

Die Wagen von Miles, wie hier ein VW Polo an der Königsallee, sind durch die Innenstadt verteilt. Unten ein Fahrzeug von Konkurrent Drive Now. . Foto: Arne Lieb

Düsseldorf Mit Miles ist ein neuer Anbieter in Düsseldorf gestartet, Marktführer Share Now stellt sich neu auf. In der Politik werden allerdings Zweifel laut, dass Carsharing wirklich die Zahl der Autos reduziert.