Umbaupläne an der Königsallee in Düsseldorf : So geht es mit dem Sevens und Saturn weiter

Auch mehrere Dachterrassen mit zusammen 280 Quadratmetern Fläche sollen bei dem Umbau des Einkaufszentrums entstehen. Foto: wWW-AC.COM

Exklusiv Düsseldorf Der Elektronikhändler ist großer Ankermieter im Sevens an der Königsallee, doch dort stehen große Veränderungen an. Das Einkaufszentrum wird ab 2022 im großen Stil umgebaut. Es entstehen neue Büroflächen. Was nun mit dem Handel dort passiert.