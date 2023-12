Silvester in Düsseldorf Polizei überwacht Altstadt mit mobilen Kameras

Seit Freitagmorgen steht ein kleiner Anhänger auf der Brücke am Alten Hafen. Sechs Überwachungskameras hängen dort in fünfeinhalb Metern Höhe an einem Mast und verfolgen das Geschehen am Rheinufer. Dort, wo die Polizei in der Silvesternacht besonders viele feiernde Menschen erwartet.