„Düsseldorf setzt ein Zeichen“ : Bürgerstiftung ruft zum Spenden und Mitmachen auf

Düsseldorf Die Aktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“ geht ins fünfte Jahr. 600.000 Euro wurden bereits gespendet – auch dieses Jahr kann jeder mitmachen.

Am 19. Oktober spielt Fortuna gegen Mainz – und im Stadion werden 150 begeisterte Kinder sein, die sich die Karte sonst nicht leisten könnten. Einladen wird sie die Firma Henkel zusammen mit der Bürgerstiftung. Nur ein Baustein der Spendenaktion „Düsseldorf setzt ein Zeichen“, die seit 2015 immer von Herbst bis Weihnachten denen helfen soll, die es besonders schwer haben: mittellose Familien, Kinder und Jugendliche, bedürftige Senioren, Obdachlose und Geflüchtete.

600.000 Euro sind so über vier Jahre zusammengekommen. Davon werden zum Beispiel kleine Vereine unterstützt, die Stadtteilarbeit machen. Die Bürgerstiftung verteilt 20-Euro-Gutscheine für Supermärkte in Altenheimen, Sammelunterkünften und Jugendzentren, damit sich die Empfänger zu Weihnachten etwas gönnen können. Obdachlose erhalten 800 Schlafsäcke und Isomatten im Wert von 12.000 Euro. Außerdem bekommen Obdachlosen-Einrichtungen Geld, damit sie heiße Suppe ausschenken können. Tüllmann: „Das liegt uns besonders am Herzen, wenn es sehr kalt ist.“