Verkehrswende in Düsseldorf Stadt setzt auf Parkplätze für Anwohner bei Discountern

Keller nannte es naheliegend, die Parkplätze vor den Filialen effizienter zu nutzen. Aldi erprobt das mit per App buchbaren Angeboten bereits an der Oberbilker Allee, Lidl an der Aachener Straße. Julian Koch von Aldi Süd sagt nun auf Nachfrage unserer Redaktion, dass vier weitere Standorte mit der Stadt geprüft würden. Dabei gehe es um die Ahnfeldstraße, die Gaußstraße, die Erkrather Straße sowie die Vennhauser Allee. Insgesamt gebe es ein Potenzial für eine dreistellige Zahl von Parkplätzen für Anwohner bei Aldi, sagt Koch.