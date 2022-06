Baumpflege : Sensoren sorgen für Einsparung von 11,4 Millionen Liter Wasser

Düsseldorf Mit Hilfe von Technik überprüft die Stadt im zweiten Jahr in Folge die Feuchtigkeit des Bodens bei Bäumen. Damit soll die zusätzliche Bewässerung gesteuert werden.

2021 wurden 25 Bäume an fünf Teststandorten mit den Sensoren ausgestattet. Diese befanden sich vor allem an schwierigen Standorten, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Als Beispiel werden Rot-Ahorne auf dem U-Bahn-Deckel Am Wehrhahn und Kirschbäume oberhalb der Tiefgarage am Fürstenplatz genannt. Im zweiten Jahr wurde die Anzahl erhöht: 50 Bäume an zehn zusätzlichen Standorten wurden 2022 vom Gartenamt mit Sensoren ausgestattet, sodass sich nun in jedem Stadtbezirk mindestens eine Straße befindet, die Messdaten per Funk sendet. „Die erfassten Daten lassen so eine belastbare Einschätzung des Bewässerungszustandes der Bäume in ganz Düsseldorf zu“, teilt die Stadt mit.