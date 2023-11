Tiere in Düsseldorf Seniorpferde brauchen dringend neues Zuhause

Ein neues Grundstück oder einen neuen Hof für zwölf Ponys und Pferde im Raum Düsseldorf oder Kreis Mettmann zu finden, ist alles andere als einfach. Zwar hatten im Februar bereits in wenigen Tagen über 240.000 Facebook-Nutzer den Hilferuf des Seniorpferde-Vereins gesehen, fleißig geteilt und auch einige Hinweise auf mögliche Höfe gegeben, doch die Nadel im Heuhaufen konnte bis heute nicht gefunden werden: Vielerorts können nicht alle zwölf Pferde und Ponys zusammen unterkommen; andere Angebote sind zu weit von Düsseldorf entfernt, so dass der Verein die Tiere nicht mehr versorgen könnte. Die Trennung der Pferde für eine mögliche Unterbringung einzelner Tiere auf verschiedenen Höfen ist keine Option. Nicht nur, weil es schwierig ist, alte Pferde in fremde Herden zu integrieren, sondern auch, weil dies für die Ehrenamtler eine kaum zu bewerkstelligende logistische und organisatorische Herausforderung bei der Versorgung darstellen und zudem die Anmietung von Einzelboxen finanziell deutlich teurer werden würde. Bisher brauchen nur drei Pferde Nachtruhe im Stall, alle anderen bleiben auch nachts in ihren Offenställen auf den Paddocks.