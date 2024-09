Viele Hilfs- und Freizeitangebote beim 16. Seniorentag in Gerresheim Mobilität und Aktivität bis ins hohe Alter

Zum ersten Mal beim Seniorentag dabei war die Initiative „Generationen Dialog – Zuversicht vererben“, die noch Verstärkung sucht für Gespräche und konkrete Unterstützungsangebote, die sich die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftshauptschule Graf-Recke-Straße gewünscht haben. Ein erstes Infotreffen findet am 9. September um 10 Uhr im Diakonie Zentrum plus, Am Wallgraben 34, statt. Am 20. September laden die Jugendlichen um 11 Uhr in ihre Schule „…auf ein Schnittchen“ ein. Die Initiative „Granny Angels“ bietet jungen Müttern nach dem Motto „Omi hilft“ eine liebevolle Kinderbetreuung und Babysitting an. Infos unter: www.granny-angels.de.