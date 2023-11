Senioren in Düsseldorf Senioren können ohne Termin das Bürgerbüro nutzen

Britta Zur, Beigeordnete für Bürgerservices und Sport, hat in der Sitzung des Seniorenrates ordentlich Werbung für ein neues Angebot der Stadt in Gerresheim gemacht. Denn wenn dieses gut angenommen wird, soll es auf andere Standorte ausgedehnt und öfter angeboten werden. Beim sogenannten Senioren-Vormittag können alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ab 60 Jahren am Donnerstag, 30. November, zwischen 8 und 12 Uhr ihre Anliegen ohne vorherige Terminvereinbarung im Bürgerbüro Gerresheim, Neusser Tor 8, erledigen. „Wir haben gesehen, dass es für Senioren immer wichtig ist und bleiben wird, spontan und ohne Terminvereinbarung Dinge erledigen zu können, ohne online tätig werden zu müssen“, sagt Zur.