Besondere Tour durch Düsseldorf Senioren entdecken Geschichtswanderweg

Viele Senioren erinnern sich noch an Vereine und Geschäfte, die es einmal gab wie Schützenvereine, Kegel- oder Raucherclub, einen Turnverein und Fahrradclub, außerdem die Tanzschule Volmerswerth. Es gebe an die 30 Vereine, die noch in Volmerswerth tätig sind, sagt Bernd Pohl. Besonders beliebt: der Martinsfreunde Zug. Auch an die Vorläufer der Straßenbahn, die mit einem Pferd gezogen wurde, erinnert Bernd Pohl. Er zeigt, wo es am Rheindamm ein bekanntes Lokal gab und erzählt davon, wie die Kinder auf dem Kirchvorplatz spielten. „Im Rhein gab es auch viel Lachs, daran erinnern sich auf viele noch“, sagt er. Viel Zustimmung erntet er, als er das Büdchen Maurmann ins Spiel bringt. Für die Senioren ist auch dieser Ort mit vielen Erinnerungen verbunden. Neben den historischen Informationen bietet der Wanderweg auch einige Sitzgelegenheiten und schattige Plätzchen zum Verweilen. Mit der Aktion wollen die Veranstalter die Verbundenheit zwischen Flehe und Volmerswerth stärken und weitere Aktivitäten anstoßen.