Prozess in Düsseldorf : Senior wehrt sich gegen Strafe für Alarm am Airport

Düsseldorf Drei Personen, darunter ein 65-Jähriger, waren durch das Öffnen einer besonderen Tür illegal in einen Sicherheitsbereich nahe der Personal- und Warenkontrolle gelangt. Die Folgen waren enorm.

(wuk) Mindestens 6500 Fluggäste waren von einer Fehlentscheidung von drei Passagieren am Flughafen betroffen, 42 von 634 geplanten Flügen sollen am 1. März deswegen gestrichen worden sein. Denn das Trio hatte eine alarmgesicherte Tür zum Sicherheitsbereich per Nottaster geöffnet, sich dadurch Zugang verschafft zu besonders abgeriegelten Bereichen im Flugsteig B. Die Folgen waren gravierend: Alle drei Flugsteige mussten geräumt und durchsucht werden, für fast zwei Stunden war der Flugbetrieb lahm gelegt. Doch 2500 Euro als Buße dafür zu zahlen, lehnt einer der drei Verursacher jetzt ab. Der 65-jährige Grieche hat Einspruch gegen die Geldbuße eingelegt, am Mittwoch, 11.30 Uhr, Saal E.111, kommt der Fall vors Amtsgericht.