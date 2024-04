Senior feiert Ruder-Comeback in Düsseldorf Eine Bootsreise zurück in die Vergangenheit

50 Jahre ist es her, da hat Helmut Latz zum letzten Mal in einem Ruderboot gesessen – und zwar als Steuermann. Bei der Ruder Gesellschaft Benrath (RGB) ergab sich für den 69-Jährigen nun die Gelegenheit für ein Comeback: Er bekam jüngst die Gelegenheit, als Rudergast wieder Teil einer Rudermannschaft zu werden und bei den Regatten in Belgien und den Niederlanden mitzufahren. Eine persönliche Reise zurück auch in seine erfolgreiche sportliche Vergangenheit.