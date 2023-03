Tipps für Sinlges und langjährige Beziehungen Singles reflektieren die Liebe und das Leben

Mit der Frage, was Liebe eigentlich ist, beschäftigt sich der 59-Jährige schon lange. In den 90ern veröffentlichte er das Buch „Wie unsere Liebe gelingt!“, in dem er soziologisch und wissenschaftlich versuchte, zu sortieren, wie Liebe aussieht und was sie eigentlich ist. „Wenn Menschen älter sind, wissen sie schon eher, was sie möchten und was man sich eher nicht mehr antut.“ Es gehe auch viel darum, was man bereit ist, für die andere Person zu machen, und wie man daran arbeitet, das Glück längerfristig zu halten. „Letztendlich ist es Glückssache, einen Menschen zu finden, den man liebt und der einen auch liebt und mit dem man seine Zeit verbringen möchte.“ Wer dieses Glück gefunden habe, solle es genießen und den Partner wertschätzen.