„Für mich eine große Ehre“ Verdienstorden der Ukraine für Strack-Zimmermann

Strack-Zimmermann soll den Orden aus den Händen des ukrainischen Botschafters in Berlin entgegennehmen, wie ihr Büro am Freitagabend bekannt gab. Die 65-Jährige sagte zu der Auszeichnung: „Die Verleihung des Verdienstordens der Ukraine durch Präsident Selenskyj ist für mich eine große Ehre, die mich sehr berührt und die ich mit Demut annehme.“ Gleichzeitig sei das Ansporn für sie, „weiter unverbrüchlich an der Seite unserer tapferen Freundinnen und Freunde zu stehen und mich weiter mit voller Kraft dafür einzusetzen, dass die Ukraine die Unterstützung erhält, die sie im Kampf gegen den brutalen russischen Angriff benötigt“.