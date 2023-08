Kinderfest in Reisholz Segelflug und Saurierreiten beim Paulinenparkfest

„Bewegung macht fröhlich“ hieß es am Samstag auf dem 8. Paulinenparkfest in Reisholz. Rund 20 Vereine und Einrichtungen aus dem Stadtteil veranstalteten zum achten Mal ein Open-Air-Fest mit vielen Mitmachaktionen im Park an der Ecke Steubenstraße und Buchenstraße. Eines der Bewegungs-Highlights war der Kölner Spielzirkus. Bei zahlreichen Spielen konnten Kinder und Erwachsene in der Manege aktiv werden. Die interaktiven Shows wechselten sich mit Workshops ab, in denen man sich an Diabolos, Drehtellern, Flowersticks oder Jonglage probieren konnte. „Unser Ziel ist es, die Eltern dazu zu animieren, mit ihren Kindern zu spielen“, sagte Zirkuspädagoge Frank Brüggemann, der durch die Aktion führte. Als großes Show-Finale durften alle, die wollten, über drei brennende Fackeln springen, dutzende Kinder stellten sich der Herausforderung. „Bei manchen muss man etwas Hilfestellung geben oder sie laufen erst um das Feuer herum, aber es ist schön zu sehen, wie sich dann immer mehr trauen zu springen.“