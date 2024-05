Mode in Düsseldorf Was der neue Secondhand-Laden in Oberbilk zu bieten hat

Oberbilk hat einen neuen Secondhand-Laden. An der Kruppstraße bieten Nadine ­Vollekier und ihr Team seit Donnerstag unter anderem Kleider, Jacken, Hosen, Taschen oder auch Badekleidung im Vintage-Stil, also etwa aus den 1920er- bis 1980er-Jahren, an. Von Abendgarderobe über Sporttrikots bis zu Accessoires sind nach Angaben der Betreiber ausschließlich Originale aus den vergangenen Jahrzehnten im Angebot. Auf 300 Quadratmetern will die Inhaberin Einzelstücke anbieten, die aus der Masse herausstechen und Spaß an Mode vermitteln sollen.