Nachhaltig kaufen bei "Hänsel & Gretel" Kinderboutique in Hassels zieht in neues Ladenlokal

Der Trend zu Secondhand-Waren ist für Cordula Kuhlmann nichts Neues. Sie startete den Verkauf gebrauchter Waren für Kinder schon vor 25 Jahren. Los ging es in ihren Privaträumen, jetzt steht sie im Geschäft an der Hasselsstraße 60 und sortiert die neuen, gebrauchten Stücke: „Wir haben mittlerweile mehr als 1500 Bring-Kunden und bekommen täglich bis zu 500 neue Artikel. Wir bieten keine Ladenhüter an, da wir regelmäßig nicht Verkauftes aussortieren“, sagt sie. Nun zieht „Hänsel und Gretel“ in ein neues Ladenlokal, außerdem wird Sabine Kuhlmann das Geschäft von ihrer Mutter übernehmen.