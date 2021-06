Prozess in Düsseldorf : Sechs Jahre Haft für pensionierten Polizisten wegen Kindesmissbrauchs

Düsseldorf Wegen schweren Kindesmissbrauchs und Vergewaltigung ist ein Ex-Polizist in Düsseldorf jetzt zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Sein Geständnis hat die Zeit im Gefängnis deutlich verkürzt.

In einer Kleingartenanlage nahe dem Stoffeler Broich soll sich der Polizist ab 2008 an den Mädchen aus seiner Nachbarschaft vergangen haben. Zwischen der Familie eines der Kinder und zu jener Zeit als Polizist tätigen Angeklagten habe es freundschaftliche Beziehungen gegeben.

Als das Mädchen in die Grundschule kam und den Angeklagten allein besuchen durfte, soll er sich an dem Kind vergangen haben – wie auch an zwei anderen Mädchen von nebenan. Mal musste sich eins dieser Kinder angeblich auf seinen Schoß setzen, mal soll er ein Mädchen dazu genötigt haben, sich zu entkleiden. Das Kind habe gehorcht „aus Angst“ – weil es wusste, dass der Angeklagte damals Polizist gewesen ist, so die Staatsanwältin in der Anklageschrift.