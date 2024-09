Auch in Düsseldorf Diese US-Modemarke will deutsche „Scotch & Soda“-Läden übernehmen

Düsseldorf · Alle Filialen von Scotch & Soda in Deutschland wurden wegen Insolvenz geschlossen. In einigen davon könnte eine Marke folgen, die jetzt expandieren will – zum Beispiel in der Altstadt.

30.09.2024 , 15:34 Uhr

Geschäft an der Flinger Straße, Ecke Neustraße in der Düsseldorfer Altstadt: zwei Etagen, knapp 250 Quadratmeter Verkaufsfläche. Foto: Nowroth Foto: Maximilian Nowroth