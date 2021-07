Freibäder in Düsseldorf : Schwimmbadbesucher müssen nun bei Buchung zahlen

Für den Besuch des Rheinbads müssen Gäste nun vorab Online-Tickets kaufen. RP-Bild: Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Bislang konnten Gäste online einen Termin reservieren, gezahlt wurde vor Ort. Das hat die Bädergesellschaft nun für die ersten Schwimmbäder geändert, damit weniger Termine verfallen.

Die Bädergesellschaft hat ihre Buchungsseite umgestellt. Nun müssen Gäste des Rheinbads und des Düsselstrands sofort bezahlen, wenn sie einen Besuch reservieren. Zuvor war die Reservierung eines Zeitfensters auch ohne möglich, gezahlt wurde stattdessen vor Ort – was dazu führte, dass viele Menschen einen Besuch gebucht hatten, aber dann doch nicht ins Schwimmbad kamen, wenn sich das Wetter verschlechterte. Der Unterbacher See hat bereits seit langer Zeit ein ähnliches Buchungssystem. Dort kann man aber auch mehrere Tage im Voraus buchen, in den Freibädern sind es maximal drei Tage.

Im Rheinbad an der Messe müssen sich die Gäste bei der Online-Buchung zwischen dem Freibad und der 33-Meter-Halle entscheiden. Die 50-Meter-Schwimmhalle ist aufgrund von Revisionsarbeiten noch geschlossen und öffnet am Sonntag wieder. Auch im Strandbad Lörick, kann seit Mittwoch wieder geschwommen werden. Das Freibad in der Nähe des Rheins musste aufgrund des Hochwassers vergangene Woche vorsorglich geschlossen werden. Auch für das Strandbad sollen ab Freitag die neuen Online-Tickets verfügbar sein.

Der Online-Shop für die Ticketbuchung ist unter shop.baeder-duesseldorf.de erreichbar. Zahlungen sind per Paypal, Giropay, Sofortüberweisung oder auch mit einem Freibadgutschein möglich. Reservieren kann man weiterhin drei Tage im Voraus für drei verschiedene Zeitslots. Beispiel: Am Freitag um 6 Uhr kann für Montag um 6 Uhr gebucht werden.

Die Online-Reservierungen wurden aufgrund der Corona-Regeln eingeführt – so kann die Bädergesellschaft sicherstellen, dass sich nie zu viele Menschen in den Schwimmbädern befinden. 550 Personen können pro Zeitfenster die Düsseldorfer Freibäder besuchen.