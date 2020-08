150-Euro-Bußgelder in Düsseldorf : So lief die Schwerpunktkontrolle bei der Rheinbahn am Montagabend

Mitarbeiter des Ordnungsdienstes nehmen die Personalien von zwei Teenagern auf, die gegen die Maskenpflicht verstoßen haben. Foto: RP/gaa

Düsseldorf Gemeinsam gingen Rheinbahn, Ordnungsamt und Polizei am Montag gegen Maskenverweigerer in Bahnen vor. Die Aktion war unangekündigt und soll wiederholt werden. Ein Fahrgast war so verärgert, dass ihm nun mehr als ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro droht.

Von Hendrik Gaasterland

Sie kam unangekündigt und hat so manchen Maskenverweigerer am Montag überrascht: Die Rheinbahn, der Ordnungs- und Servicedienst des Ordnungsamts (OSD) und die Polizei gingen in einer gemeinsamen Aktion gegen Verstöße gegen die Maskenpflicht in Bahnen vor. Die Einsatzkräfte positionierten sich zunächst an der Haltestation Schadowstraße, dann am Wehrhahn und als letzte Station am Abend an der Birkenstraße. An der Schadowstraße und am Wehrhahn wurden bis 19.45 Uhr insgesamt 20 Verfahren über ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro eingeleitet.

Den sechs Mitarbeitern des OSD, den zehn Kräften eines externen Sicherheitsdienstes der Rheinbahn und den neun Polizeibeamten gingen an der Schadowstraße fünf Maskenverweigerer ins Netz. Mehr waren es am Wehrhahn: 15 Menschen müssen nun mit dem Bußgeld rechnen, sie haben aber noch die Möglichkeit, schriftlich Einspruch einzulegen. Ein Mann war dermaßen über die Kontrolle verärgert, dass er die Mitarbeiter des OSD wüst beschimpfte. Die Folge: Er handelte sich zusätzlich eine Anzeige wegen Beleidigung ein.

Dieser Vorfall war aber die Ausnahme. „Die meisten reagieren verständnisvoll, wenn sie erwischt werden“, berichtete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes: „Viele tragen ihre Maske nur unter dem Kinn und haben nie die Absicht, sie richtig zu tragen. Dann können sie sich auch nicht beschweren“, fügte er hinzu.

Am Wehrhahn sprach der OSD zusätzlich drei mündliche Verwarnungen gegen Minderjährige und diverse Belehrungen aus. Ein 14-Jähriger aus Mettmann, der gänzlich ohne Maske in der Bahn Richtung Stadt unterwegs war, kam aus sozialen Aspekten mit einem blauen Auge davon. Manchmal erreiche man mit einem Lachen mehr, als wenn man die Bürokratie durchsetze, sagte der gnädige OSDler. Weniger Glück hatten zwei weibliche Teenager mit Einkaufstüten, die den Mund-Nasen-Schutz falsch beziehungsweise gar nicht aufgesetzt hatten.

Eine ältere Dame bat darum, von dem Bußgeld abzusehen. Doch da sie nur ein Visier über ihrem Mund trug, das nicht den Schutz einer Maske bietet und deshalb laut Verordnung nicht ausreicht, wird auch sie bald einen Brief nach Hause bekommen. „Mein Gott, 150 Euro soll das kosten?“, fragte sie ungläubig den Kontrolleur. Ihr Chef habe ihr noch bestätigt, dass das Visier den Vorschriften entspreche.

Die Kontrolleure schauten bei der Einfahrt der Bahnen in die Waggons und fischten dann die Maskenmuffel heraus. Sie waren über Funk verbunden und gaben sich an den Gleisen verteilt Hinweise. Foto: RP/gaa

Ein Mann war zwar ohne jeden Schutz unterwegs, konnte aber einen Attest vorzeigen, dass er aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen muss. Mit freundlichen Grüßen durfte er seine Fahrt fortsetzen.

Düsseldorfs Ordnungsdezernent Christian Zaum hofft, dass die Schwerpunktkontrolle eine abschreckende und eine aufklärende Wirkung erzielt. Das Bußgeld von 150 Euro zeige, dass das Verweigern der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen auf engem Raum „kein Kavaliersdelikt“ ist. Mit dem Vorwurf der Maskenverweigerer, dass es sich bei den Kontrollen nur um Abzocke handelt, damit kann Zaum leben: „Das schwingt immer beim Ordnungsamt mit.“ Aber auch Rheinbahn-Sprecher Thomas Kötter sagt: „Es geht nicht darum, ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln, sondern um andere und sich zu schützen. Mehr als 90 Prozent der Menschen sind auch diszipliniert und halten sich an die Regeln.“