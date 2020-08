Schwerer Unfall in Düsseldorf-Rath : Rollerfahrer 100 Meter von Straßenbahn mitgeschleift

Schwerer Unfall in Düsseldorf-Rath

Düsseldorf Im Düsseldorfer Stadtteil Rath ist es am Montag zu einem schweren Unfall zwischen einem Roller und einer Straßenbahn gekommen. Dabei wurde der Roller 100 Meter mitgeschleift. Der Fahrer wurde schwer verletzt, sein Sozius flüchtete. Das Zweirad war als gestohlen gemeldet.

In Düsseldorf-Rath ist am Montagmittag ein Rollerfahrer 100 Meter von einer Straßenbahn mitgeschleift und schwer verletzt worden. Nach Stand der bisherigen Ermittlungen befuhr der junge Mann, dessen Identität noch nicht geklärt ist, mit seinem Roller zur Unfallzeit die Reichswaldallee in Richtung Rath.