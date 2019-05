Verletzte Jugendliche in Düsseldorf : Schwerer Unfall auf der Kö - Mietroller waren nicht abgemeldet

Verletzte Jugendliche in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem schweren Unfall mit Mietrollern auf der Königsallee wurden am Mittwoch drei Jugendliche verletzt. Mittlerweile ist bekannt, wie die 16- und 17-Jährigen ohne Führerschein mit den Rollern fahren konnten.

Zwei 16-jährige Jugendliche sowie ein 17-jähriger Sozius sind mit den Eddy-Rollern am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf der Bankenseite der Kö in Richtung Graf-Adolf-Platz gefahren.

In Höhe der Bastionstraße verlor einer der Fahrer die Kontrolle und bremste seinen Roller stark ab, der zweite Fahrer bremste ebenfalls stark ab und überschlug sich. Die Fahrer erlitten hierbei leichte, der 17-jährige Sozius schwere Verletzungen .

In einem solchen Fall sind weder die Roller noch die Helmfächer gesperrt. Die Fahrzeuge können einfach weitergenutzt werden. „Wie die Jugendlichen das erkannt haben, ist unklar“, sagt ein Sprecher der Stadtwerke. Man könne das am Roller selbst nicht erkennen. „Da blinkt kein Lämpchen und es gibt auch sonst keinen Hinweis“, so der Sprecher.