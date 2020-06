Düsseldorf : Schwer Verletzter nach Unfall in Mörsenbroich

Am Pfingstwochenende ereigneten sich drei schwere Unfälle in Düsseldorf. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Am Sonntag musste ein Mann bei einem Zusammenstoß in Mörsenbroich schwer verletzt aus seinem Fahrzeug befreit werden. Darüber hinaus ereigneten sich zwei weitere schwere Unfälle am Pfingstwochenende.

Von Daniel Schrader

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr in Mörsenbroich zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Tesla. Der 43-jährige Fahrer des Teslas befuhr die Grashofstraße in Richtung Ulmenstraße. An der dortigen Ampel bremste er, als von hinten ein 34 Jahre alter Mann mit seinem BMW auf das Heck des Teslas auffuhr. Der Fahrer des Teslas wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Zeuge des Zusammenpralls gab an, dass nach dem Zusammenprall zwei Passagiere trotz Verletzungen den BMW fluchtartig mit einem Gegenstand, den sie zuvor aus dem Kofferraum geholt hatten, verlassen hätten. Als die Polizei eintraf, seien die beiden Mitfahrer bereits weg gewesen. Ob und warum sich die beiden Personen entfernten, konnten die Einsatzkräfte bislang nicht ermitteln, da sie den Fahrer des BMW noch nicht vernehmen konnten.

Ein weiterer Unfall ereignete sich bereits am Freitagnachmittag, als sich ein 66 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Unfall auf der Steinstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzte.

Ursache für den Unfall war, dass der 19 Jahre alte Fahrer eines Seat vor Ort in ein Parkhaus abbiegen wollte und dabei offensichtlich den 66-jährigen Pedelec-Fahrer übersah. Durch die Kollision stürzte der 66-Jährige zu Boden und zog sich schwere Verletzungen, unter anderem Gesichtsbrüche, zu, sodass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Inzwischen habe sich der Zustand des Mannes laut Polizei aber wieder gebessert.

Zuletzt kam es in der Nacht zu Pfingstmontag in Mörsenbroich zu einem weiteren Unfall. Gegen 0.30 Uhr fuhr eine 23 Jahre alte Frau aus Düsseldorf mit ihrem VW den Nördlichen Zubringer stadtauswärts.